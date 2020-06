Alliance forestière pour créer 4.000 ha de bois supplémentaires en Flandre

La crise sanitaire et ses mesures de confinement ont permis aux citoyens, et avant tout ceux qui résident dans les villes, de mieux se rendre compte de l’importance de la nature. Et de (re)découvrir les forêts. Les changements climatiques et la sécheresse sont aussi plus que jamais d’actualité. La ministre Zuhal Demir y voit une "impulsion" pour élargir la superficie boisée en Flandre. Les autorités, régionales et locales, veulent créer 2.000 hectares supplémentaires d’ici 2024. Les autres 2.000 ha devront être créés par des propriétaires privés et des associations de défense de la nature.

"Dans toute la Flandre, il devrait ainsi y avoir 4.000 ha de bois supplémentaires d’ici la fin de la législature", ambitionne Demir. "L’accent sera mis sur l’élargissement de bois existants et sur des raccords à faire entre divers bois. Dans un second temps, il faudra prévoir des bois de villes et des bois de jeux".

Le gouvernement flamand consacre 122 millions d’euros à ce projet. "Des moyens sont en effet prévus. Ce montant est bien réparti entre tous les partenaires qui veulent participer au mouvement. Je suis persuadée que nous parviendrons à notre but si nous utilisons de façon judicieuse les moyens disponibles", indique la ministre de la Nature.

D’après Zuhal Demir (photo, à g.), le projet est entièrement financé, bien qu’il n’y ait actuellement que 50 millions d’euros prévus pour l’élargissement forestier dans le budget. "Fin 2019, j’ai déjà trouvé 10 millions d’euros supplémentaires. Et pour le reste du budget, j’ai aussi considéré mes autres compétences, comme le tourisme. La nature doit aussi davantage attirer les touristes. J’ai donc aussi libéré des fonds de cette enveloppe-là", précise Demir.