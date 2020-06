Des images inédites du prince Léopold au sommet de la pyramide de Khéops en Egypte

En novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe inviolée du pharaon Toutankhamon. Il y trouve un trésor inouï et des traces tangibles des rites funèbres associés à la mort des pharaons de l'Égypte ancienne.

La reine Elisabeth de Belgique – l’épouse du roi Albert Ier - était passionnée par tout ce qui avait trait à l'Égypte ancienne, et elle voulait être présente sur place lors de l'ouverture officielle de la troisième chambre funéraire, le 17 février 1923. (Finalement, elle ne visitera le tombeau qu'un jour plus tard).

Son fils aîné Léopold, 22 ans, avait été autorisé à l'accompagner. Et la reine Elisabeth avait également invité le célèbre égyptologue belge Jean Capart. Comme nous le savons maintenant : cette troisième salle contenait un incroyable trésor d'artefacts, de meubles, de sarcophages, de masques en or et de momies, qui allait étonner le monde entier.

C'est au cours de ce voyage que le prince héritier a également visité les trois célèbres pyramides de Gizeh. Il décida de faire l’ascension de la pyramide de Khéops. A cette époque une ascension par un prince royal constituait une petite révolution, et c'est la raison pour laquelle une équipe de tournage du cinéaste italien Tullio Chiarini l'avait précédé en haut de la pyramide.

Dans ce film muet, avec des textes en français et en arabe, on peut voir le prince – en costume trois pièces et portant un chapeau – escalader la pyramide. Arrivé au sommet, il profite de la vue sur la vallée et les autres pyramides, en compagnie de l'égyptologue Jean Capart, tout en dégustant une tasse de thé que des Egyptiens leur avaient préparée.

L'historien Jean-Michel Bruffaerts est coordinateur du projet Capart, il cherchait donc tout ce qu'il pouvait trouver sur l'égyptologue belge pour le projet EOS "Pyramids & Progress. Belgian expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952" Il savait aussi que Jean Capart avait voyagé en Égypte avec la reine Elisabeth et le prince Léopold.

Il a demandé aux archives cinématographiques de la Cinematek à Bruxelles s'il y avait un film sur ce voyage, et c’était le cas. A la Cinémathèque royale de Belgique, ils ont immédiatement pu découvrir deux films. Le premier sur l'ascension de la pyramide avec les images inédites du prince Léopold, le second sur le séjour de la reine au Caire. Le film muet original de 1923 avec le Prince Léopold, a été restauré en 1991.