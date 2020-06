Principale conclusion de l’étude De Stemming : "Il ne devrait pas y avoir de nouvelles élections"

Ce très large soutien à des mesures strictes qui touchaient notre vie privée aura été une bonne chose, dans le cas présent, mais il nous fait aussi un peu peur.

Lorsqu'un ennemi extérieur les menace, les Flamands sont donc disposés à suivre à la lettre les décisions de leurs dirigeants politiques. Dans une situation où les querelles politiques duraient depuis plus d’un an, on s’attendait à ce que le Flamand moyen soit sceptique face à ces mesures soudaines et de grande envergure. Mais au contraire la grande majorité des Flamands a soutenu ces mesures.

Nous pensions que la mise en quarantaine d'une ville ou d'une province ne serait jamais acceptée dans un pays libre et occidental comme le nôtre. Mais pourtant nous l'avons accepté quand même et le pays (et tous les pays autour de nous), et les citoyens étaient même enthousiastes à le faire. Nécessité oblige.

Leçon n° 1 : en cas de crise, les politiques ne peuvent peut-être pas tout se permettre, mais ils peuvent se permettre beaucoup.