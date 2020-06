Pour les enfants, la crise du coronavirus aura été synonyme d’ennui et de solitude

La crise du coronavirus a de graves répercussions sur nos enfants et nos jeunes. C'est ce qui ressort de cette vaste enquête réalisée par internet. Plus d'un enfant et d'un jeune sur trois a peur d’être contaminé par le coronavirus. Et 2 sur 3 s'inquiètent pour la santé de leur famille et de leurs amis.

Plus de 44 000 enfants et jeunes flamands ont répondu à cette enquête en ligne du 11 au 17 mai. Le Commissariat aux droits de l'enfant voulait avoir un aperçu détaillé des questions et des problèmes auxquels les enfants et les jeunes sont confrontés pendant cette crise.

Le terme "enfants" se réfère à la catégorie d'âge de 8 à 12 ans, quant aux "jeunes", ils ont entre 12 et 17 ans.

En outre, une grande majorité d'enfants et de jeunes veulent retourner à l'école. L'enseignement à domicile leur cause du stress et leurs amis leur manquent. Parce qu’ils ne vont plus à l’écoles les enfants et les jeunes n’ont plus de contacts sociaux et cela leur manque beaucoup.

La moitié des enfants affirment aussi qu'il y a plus de disputes à la maison à cause du confinement. Et 1 sur 10 est victime de violence physique ou verbale.