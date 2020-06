Premières avancées pour soutenir les artistes touchés par la crise sanitaire

"Le retour à une situation normale dans le secteur artistique ne semble pas envisageable rapidement. Afin de ne pas pénaliser les travailleurs du secteur, qui ont déjà énormément de mal à obtenir et parfois conserver le statut d'artiste, cette période blanche aura cours du 13 mars au 31 décembre. Elle permet de soutenir les artistes et techniciens, qui n'ont pas pu travailler normalement avec la crise sanitaire", a expliqué la députée Ludivine Dedonder (PS).

Le texte permet également aux artistes de bénéficier de leurs droits d'auteur et des allocations liées au statut d'artiste. "C'est une avancée très importante puisque, jusqu'à présent, les artistes ne pouvaient pas cumuler leurs allocations de chômage avec les revenus tirés de leurs prestations artistiques. Par exemple, si un peintre vendait une toile terminée il y a deux ans, il pouvait perdre son allocation, le plafond étant fixé à 4.500 euros par an. Désormais, le montant des allocations de chômage ne sera plus diminué", a précisé la députée.