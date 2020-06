30 ans après l’assassinat d’Ingrid Caeckaert, l'enquête n'a toujours mené à rien

"Nous espérons qu’enfin quelqu'un parlera, car après tout, nous avons été sévèrement punis nous aussi. Nous n'avons plus personne, pas de petits-enfants, plus rien. Si l'un de nous disparaissait l'autre se retrouverait tout seul. L'auteur a tué Ingrid mais nous a profondément blessés". Les parents d'Ingrid, Georges et Marie-Josephe, ont respectivement 84 et 79 ans et sont toujours à la recherche du meurtrier de leur fille unique.

L’assassinat de la fille du boulanger Caeckaert est l'un des plus grands mystères de l’histoire judiciaire de notre pays. Des milliers de personnes ont été interrogées, plusieurs appels à témoins ont été passés dans les médias, des milliers d'indices ont été vérifiés, et pourtant l’auteur de l’homicide n'a jamais été retrouvé. De plus, le dossier contient de nombreux éléments insolites. Un inconnu a fait livrer des œillets violets à son bureau quelques jours avant sa mort. Quelqu’un a déposé des fleurs sur sa tombe après sa mort . Et qu'avait découvert Ingrid Caeckaert qui l'effrayait tant ?