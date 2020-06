C’est à présent officiel : toutes les maternelles de retour à l'école le 2 juin, toutes les primaires le 8 juin

Tous les élèves de maternelles sont invités à reprendre le chemin des classes à plein temps dès le mardi 2 juin. Tous ceux de primaires devraient en faire de même quelques jours plus tard, le lundi 8 juin, après une journée-test le vendredi 5 juin. La décision a finalement été prise mercredi soir par le Comité de concertation qui regroupe l'Etat fédéral et les entités fédérées, et ce en accord avec le groupe d'experts chargé de la stratégie de déconfinement (GEES). A noter que la consigne de distanciation d’1,5 m entre élèves a été abrogée pour les maternelles et les primaires.