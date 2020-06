Erika Vlieghe veut revoir la règle des 4 personnes : "Ce système a atteint ses limites"

Depuis le dimanche 10 mai, jour de la Fête des mères, nous sommes autorisés à ajouter 4 personnes à notre "bulle familiale". Mais, une fois ces quatre personnes choisies, il est hors de question d'inviter dans les jours qui suivent d'autres personnes. Les contacts doivent ainsi se limiter à cette "bulle", initialement composée. Cette règle a suscité une grande confusion, et il n’est pas certain que tout le monde la suive à la lettre.

Alors que les enfants d'école primaire ne devront plus conserver de distance avec leurs camarades de classe à partir du 5 juin, l'histoire de la "bulle familiale" plus quatre personnes a atteint ses limites. Par ailleurs, la distance sociale, même si elle est assouplie, reste importante dans les écoles, insiste l'experte. Cela principalement entre les enfants et les enseignants. Entre enfants, la distance d'1,5 mètre peut être assouplie car cette mesure était en outre "un frein à la reprise de l'école".