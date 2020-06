Pas de concerts mais des examens organisés dès la semaine prochaine à l’AB

La salle de concert bruxelloise cherchait une alternative à son activité musicale mise en sourdine à cause du coronavirus. Et comme les auditoires des campus ne peuvent plus accueillir autant d'étudiants en même temps puisqu'il faut respecter la distanciation sociale, la grande salle de concert était une des solutions.

Au début de l'été, environ 4.000 étudiants des campus bruxellois de la KU Leuven, des Hautes écoles Odisee, Fiscale Hogeschool et EHSAL Management School se pencheront sur leur copie d’examen. La salle qui a notamment vu se déployer le rappeur de la capitale Zwangere Guy verra ainsi défiler trois examens par jour avec un maximum 80 étudiants par plage horaire.

Pour le plus grand plaisir de l'AB, qui espère bien revoir ces étudiants en septembre. "Pas pour une seconde session mais pour des concerts", conclut, malicieux, le directeur par intérim de l'institution, Marc Vrebos.