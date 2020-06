Plus de 800 tablettes et smartphones pour connecter les personnes handicapées

L’école supérieure UCLL et le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, ont rassemblé quelque 830 tablettes et smartphones destinés à des personnes qui ont un handicap. Suite aux mesures de confinement, ces personnes sont souvent contraintes de rester en permanence dans leur maison d’accueil et sont privées de contacts sociaux. Les appareils doivent leur permettre de se reconnecter avec leur entourage.