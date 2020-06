Sécheresse : l’alerte orange étendue à toutes les provinces flamandes

En Flandre orientale, le risque d’incendie se situe avant tout au nord de la province, entre Moerbeke-Waas et Stekene, indique l’Agence flamande pour la nature et la forêt. Les promeneurs doivent y être particulièrement prudents et ne sont pas autorisés à fumer. "Toute forme de feu est totalement irresponsable et très dangereuse par code orange", indique Xavier Coppens.

"Il faut aussi être particulièrement prudent dans le Pays de Waas, le Maldegemveld, à Drongengoed. Et entre l’Escaut et la Lys, il y a aussi des zones asséchées. Et dans le sud de la province il fait également très sec actuellement, dans le Muziekbos et le Kluisbos (photo), par exemple".

La province de Flandre orientale envisage de prendre des mesures spécifiques si la sécheresse persistait encore.