"Une surconsommation anormale d’eau aura sans doute un coût accru"

En Flandre, la sécheresse persistante inquiète le monde politique, plus un jour ne se passant sans que le sujet ne suscite des déclarations de gouverneurs, bourgmestres et ministres. Ce jeudi, c'est la ministre régionale de l'Énergie et de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA, photo), qui a estimé qu'une consommation anormale d'eau pouvait justifier un surcoût financier pour les consommateurs dispendieux.