Au moins deux morts dans plusieurs accidents graves sur l'E17

L’autoroute E17 entre Gand et Anvers était entièrement fermée à la circulation à hauteur de Saint-Nicolas (Flandre orientale) ce vendredi en fin d’après-midi, à la suite d’un grave accident de la route. Deux autres accidents s’étaient déjà produits sur cette autoroute plus tôt dans la journée. L’un impliquait deux camions et une voiture à Kruibeke, et l’autre trois camions à Haasdonk, dont l’un a pris feu. Les pompiers ont eu beaucoup de difficultés à éteindre les flammes. Cet accident était dû à l’embouteillage qui s’était formé à la suite de l’accident à Kruibeke.