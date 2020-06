Covid-19 : moins de 1.000 patients hospitalisés, mais 42 nouveaux décès

Parmi les nouvelles infections confirmées, 123 patients résident en Flandre, 72 en Wallonie et 17 à Bruxelles. Par ailleurs, 27 patients ont été hospitalisés, alors que 109 personnes ont pu quitter le milieu hospitalier au cours des dernières 24 heures. Les hôpitaux accueillent actuellement au total 937 patients contaminés par le nouveau coronavirus, dont 187 en soins intensifs, ce qui représente une diminution de 22 patients au cours des 24 dernières heures.

Le nombre de personnes hospitalisées passe donc sous la barre symbolique des 1.000. Au total, 109 patients sont sortis de l'hôpital depuis jeudi et ont été déclarés guéris. Depuis le début de l’épidémie, ce sont 15.682 patients qui ont guéri.

La Belgique compte maintenant 9.430 décès. Parmi eux, 42 ont eu lieu au cours des 24 dernières heures. Dix-sept sont survenus à l'hôpital et 20 dans une maison de repos et de soins, où 35% des cas ont été confirmés par un test de dépistage. Les décès survenus à l'hôpital au cours des 24 dernières heures concernaient tous des cas confirmés.

Sur l'ensemble des personnes décédées des suites du Covid-19 en Belgique, 48% ont perdu la vie à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins. 33 personnes sont décédées à la maison et 50 personnes à un autre endroit. Un quart des décès ayant eu lieu en maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés, 75% de cas possibles.