L’étudiante de Stabroek sera fixée le 5 juin sur le sort de son chaton péruvien Lee

L'étudiante anversoise a été rapatriée du Pérou début avril en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle était accompagnée de Lee, un chaton adopté dans un bar à chats de Cuzco. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (AFSCA) n'avait cependant pas donné son autorisation, le Pérou étant un pays considéré à haut risque pour la rage. L'animal a été vacciné contre la rage, mais n'a pas passé suffisamment de temps en quarantaine au Pérou avant de faire le voyage vers l’Europe.

Fin avril, l'AFSCA a décidé que Lee devrait être euthanasié, car il n'est pas exclu que l'animal soit porteur du virus de la rage, très meurtrier. Selena Ali s'y est opposée et a mis le chaton à l'abri. L'AFSCA a porté l'affaire en référé et réclame 5.000 euros de l'heure tant que Lee ne lui est pas remis. "Ce chat est une bombe biologique potentielle et présente un risque majeur pour la santé publique. La rage est un virus mortel pour l'homme, dont la manifestation prend souvent jusqu'à 12 mois. Seule une biopsie cérébrale peut dire si le chat est infecté ou non, mais pour cela il faut l'euthanasier", a plaidé Me Rik Depla, avocat de l'AFSCA.