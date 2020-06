La crise sanitaire affecte le bonheur des Belges, mais génère plus de solidarité

Mais le coronavirus a aussi entamé notre tranquillité d'esprit. Le nombre de Belges qui se sentent parfois, souvent, voire toujours anxieux a augmenté de 6 % depuis la crise. "La situation inédite face à un virus invisible et mortel, où chacun est un vecteur potentiel, crée un climat anxiogène. La surinformation, parfois contradictoire, en fonction des politiques locales ou internationales peut aussi induire un état de dissonance cognitive", explique la psychologue Sylvie Loumaye.

Les Belges se sentent aussi plus seuls avec la diminution des contacts sociaux due au confinement. Plus de personnes leur manquent et ils s'ennuient davantage de leur entourage, comparé à la période avant la crise.

En outre, nous ne sommes pas tous égaux face à celle-ci: les ouvriers et les étudiants sont particulièrement touchés, alors que la satisfaction de vie des indépendants, des pensionnés, des femmes au foyer, des chômeurs et des fonctionnaires ne varie pas ou peu. Chez les employés du secteur privé la satisfaction a légèrement diminué. "L'isolement et le manque d'occasions de se réunir physiquement avec les autres élèves et les enseignants créent de la frustration pour les étudiants. Cette frustration entraîne à son tour des sentiments de peur et d'échec", relève l'étude, en se référant au baromètre mai 2020 de l'UGent sur la motivation des étudiants.

Du côté des travailleurs, le pourcentage de Belges malheureux au bureau passe de 24% à 28% avec la crise du coronavirus. À cela s'ajoute la peur de perdre son emploi. "Nous devons aujourd'hui être particulièrement vigilants, pour que la tendance négative que nous observons à la suite de la crise du coronavirus n'évolue pas davantage", conclut le Professeur Lieven Annemans de l'UGent. Pour y parvenir, l'étude présente 12 recommandations, à tous les échelons.

Parmi celles-ci, elle incite le fédéral à publier sur sa page info-coronavirus.be des conseils pour maintenir au beau fixe le bien-être psychologique des citoyens. Plus localement, elle préconise de contacter activement les personnes isolées ou vulnérables pour s'enquérir de leur état. Les communes sont appelées à émettre des "chèques bien-être" sur le modèle des éco-chèques et chèques repas, pour financer par exemple l'aide d'un coach, un cours de sport ou de yoga, une activité culturelle...

Les médias devraient également repenser leur manière de transmettre les informations, pour "cultiver la vigilance et non l'angoisse" en émettant des messages clairs et positifs. Les entreprises sont, elles, invitées à mettre l'accent sur une gestion empathique, en formant les cadres à ce sujet, et à se fixer des objectifs communs qui ne soient pas seulement économiques. Des "pauses cafés" virtuelles peuvent également être organisées pour maintenir le lien entre collègues.

Enfin, à sa manière, chacun peut se concentrer les choses positives de la vie et prendre conscience de ses talents et qualités, souligne Lieven Annemans. Il est aussi important de maintenir le contact avec ses proches une fois les premières semaines de l'épidémie passées et, simplement, saluer plus souvent les autres permet de créer pour tous un environnement plus convivial.