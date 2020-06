Vigilance rouge dans les réserves naturelles des provinces d'Anvers et du Limbourg

Alors qu’elle était déjà à l’orange depuis un certain temps, la vigilance dans les espaces naturels des provinces d'Anvers et de Limbourg est passée au rouge en raison d'un risque d'incendie élevé dû à la situation de sécheresse. C’est ce qu’indique ce vendredi l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts, soulignant qu’il est déconseillé aux promeneurs de se rendre dans ces réserves.