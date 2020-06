"Bel Jazz Fest", le tout premier festival de jazz en ligne diffusé depuis le Flagey

C’est jusque sur le toit du bâtiment du Flagey, à Ixelles, que des artistes jazz participent au "Bel Jazz Fest" ces vendredi et samedi. Au total, 11 festivals de jazz ont conjointement collaboré pour organiser cet évènement en ligne. Pas moins de 20 concerts sont diffusés en streaming dans les différentes salles du Flagey. Parmi les artistes, on retrouve notamment An Pierlé ou encore le trio De Beren Gieren. Les personnes qui ont acheté un billet pour ce festival peuvent encore visionner l’intégralité des concerts durant toute la semaine.