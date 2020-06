La structure étatique pas le seul souci dans la gestion de la crise: "L’attitude a été trop conservatrice"

Le virologue et porte-parole interfédéral Steven Van Gucht a réfuté les critiques d'Emmanuel André sur toute la ligne. "Personne n’a jamais mis en doute l’importance des tests, de l’isolation et du traçage. Cette supposition est hallucinante", a-t-il réagi.



Selon lui, la Belgique n'a pas de honte à avoir et les pays voisins ont connu les mêmes problèmes de tests, de tracing et de masques buccaux. Partout, des pénuries et des objections pratiques ont été relevées. "Si l'on compare notre vitesse de réaction à celle d'autres pays, on ne peut pas dire qu'on nous n'avons pas assez montré de détermination".