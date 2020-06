Les chiffres continuent de baisser : 125 nouveaux cas détectés, 29 hospitalisations supplémentaires

Vingt-trois nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures portant le nombre total de morts à 9.453. Sur les 9.453 personnes décédées, 48% sont mortes à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,6% à un autre endroit.



Depuis le 15 mars dernier, 15.769 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris, soit une augmentation de 87 au cours des 24 dernières heures.



Au total, 58.186 cas confirmés de coronavirus ont été rapportés dont 32.689 cas (56%) en Flandre, 18.544 (32%) cas en Wallonie et 5.901 (10%) cas à Bruxelles. 125 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h, dont 20 en maison de repos rapportés par la plateforme nationale.