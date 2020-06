Sécheresse : "Les compagnies d’eaux flamandes assurent pouvoir surmonter l’été"

D’après le professeur en gestion de l’eau de la KU Leuven, Patrick Willems, la Flandre n’est pas prête à affronter la sécheresse. "A cause du changement climatique, nous avons de plus en plus de longues périodes sèches. Nous devons vraiment mener une politique afin d’avoir des réserves suffisantes pendant ces périodes, et de ne plus devoir retenir son souffle en se demandant ce qui va arriver", commente-t-il.

On notera que l’assèchement du sol pose un sérieux problème car il mène au durcissement de la terre. L’eau de pluie ne parvient dès lors plus à s’y infiltrer. Les terrains sont par conséquent inondés alors que les nappes phréatiques ne se remplissent pas.