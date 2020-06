Covid-19 : la tendance à la baisse se maintient

Le nombre de patients hospitalisés continue par ailleurs de diminuer malgré les nouvelles hospitalisations, passant de 890 samedi à 821 dimanche.



Aux soins intensifs, on recense 168 patients, soit une diminution de 5 unités. Le Centre de crise ajoute que 118 personnes sont sorties de l'hôpital et ont été déclarées guéries au cours des 24 dernières heures.



Les nouveaux cas rapportés concernent surtout la Flandre avec 129 patients, devant la Wallonie (46) et Bruxelles (20).



Le nombre de cas confirmés s'élève désormais à 58.381. Au total, 9.467 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19: 48% à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% dans un autre endroit.