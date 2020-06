De nombreux touristes à la Côte malgré la crise sanitaire, "mais les gens respectent les règles"

En temps normal, un week-end prolongé de Pentecôte, associé à un soleil radieux, est synonyme de forte affluence au littoral. Cette année, le coronavirus et les mesures prises pour y faire face ont quelque peu changé la donne, même si beaucoup de monde était tout de même attendu ce week-end, d'autant que le soleil est particulièrement généreux.



Globalement, les choses se passent bien. A Ostende, destination prisée des touristes d'un jour, cela reste relativement calme, selon la police. A Blankenberge, autre destination-phare des touristes d'un jour, on ne peut pas non plus parler de grande foule.