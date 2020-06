Importante hausse du phénomène de "sextorsion" et de fraude en ligne pendant le confinement

D’après la ministre de l'Economie Nathalie Muylle (CD&V), l'Inspection économique a reçu l'an dernier 29% de signalements de fraude sur internet en plus. Le point de contact du SPF Economie a reçu 9.142 signalements pour une fraude de ce type en 2019, contre 7.082 l'année précédente (+29%).



L'augmentation concerne principalement les particuliers. Les plaintes les plus courantes sont des pratiques frauduleuses, de la publicité non souhaitée, des biens ou services non livrés ou prestés, des atteintes à la protection des données ou des livraisons non désirées. Ces signalements sont presque tous transmis à l'Inspection économique. Le nombre de plaintes pour des boutiques en ligne de contrefaçon est en hausse de 3,3%.



Fin mars 2020, 13 PV avaient déjà été dressés, soit plus que la moitié de ceux rédigés sur toute l'année 2019. Depuis 2015, 8.858 boutiques en ligne frauduleuses ont été fermées par l'Inspection économique et la douane.