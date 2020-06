Le ministre flamand de la Jeunesse contre une nouvelle fermeture des écoles en cas de deuxième vague

"Dans certains quartiers, les enfants et les jeunes n'ont que très peu d'espace, et vivent dans de petites surfaces. Les plaines de jeu et de sport sont dès lors d'autant plus importantes", estime-t-il.

"Notre ligne téléphonique de soutien a reçu trois fois plus d'appels que d'habitude. On a constaté plus de problèmes mentaux, mais aussi des problèmes de violence intrafamiliale", souligne encore le ministre flamand de la Jeunesse. "Tout cela est très inquiétant, et c'est pourquoi nous appelons le Conseil nation de sécurité de faire de ces enfants et de ces jeunes une priorité", conclut-il.