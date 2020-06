Pagaille et déception à la frontière franco-belge

Parmi les conducteurs refoulés, la tristesse domine. "Nous sommes déçus", réagit les larmes aux yeux Renée-France Ringard, une Belge d'une cinquantaine d'années qui comptait retrouver son père demeurant à Croix, dans la banlieue de Lille. Elle ne l'a pas vu depuis le confinement, il y a maintenant plus de deux mois et demi. "Le policier nous a expliqué qu'il n'y a pas de concertation entre les Français et les Belges", raconte-t-elle. "Nous avons promené la voiture", conclut cette Bruxelloise pour résumer sa journée.



Même déconvenue pour Yvon Mathurin et Paule Wetz, un couple d'une cinquantaine d'années, qui s'étaient fait une joie de voir leur fille et leurs petits-enfants, résidant à Aniche (France). "A la télévision, nous avons vu le ministre belge dire que les visites étaient autorisées, ainsi que les courses. On est fort surpris, cela paraît injuste, il n'y a pas de coordination en Europe", dit la quinquagénaire.