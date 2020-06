Roger Decock, le plus vieux vainqueur du Tour des Flandres, s’est éteint à 93 ans

Dans sa carrière, Roger Decock a également remporté la course par étapes Paris-Nice et le championnat des Flandres à Koolskamp.



Cycliste professionnel de 1949 à 1961, il a participé à deux éditions du Tour de France (1951 et 1952). En 1951, il avait d'ailleurs porté secours au maillot jaune Wim Van Est à la suite d'une chute.