Un garçon de 13 ans pris en otage depuis 42 jours a été libéré à Genk

La séquestration de l'adolescent aura duré 42 jours. Cette prise en otage est ainsi l'une des plus longue jamais perpétrée dans notre pays.

"La vie et la sécurité du garçon ont été notre principale priorité durant toute notre enquête", a fait savoir le parquet. "Le garçon et sa famille bénéficient désormais d'une aide médicale et psychologique".