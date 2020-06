L’Atomium rouvre ses portes au public, mais avec certaines restrictions

L'Atomium sera accessible du jeudi au lundi inclus, de 10h00 à 18h00. La capacité d'accueil a été limitée à 150 visiteurs en même temps. L'ascenseur ne peut être utilisé que par six personnes à la fois au lieu des 16 habituelles.



La température des visiteurs est prise à l'entrée. La gestion des flux sera analysée en temps réel, ce qui permettra d'adapter le parcours si nécessaire. Les tickets d'entrée s'achètent uniquement en ligne.



La billetterie, le magasin et le restaurant restent pour l'heure fermés. Seul le snack à l'extérieur, privé de sa terrasse, permet d'acheter à boire ou à manger à emporter. Du gel hydroalcoolique est mis à la disposition du public. Les visiteurs sont invités à porter un masque.



Un parcours à sens unique de circulation a été balisé et l'intégralité de la visite a été maintenue. Elle permet de découvrir l'exposition permanente sur l'Expo 58 et l'exposition temporaire sur le peintre Bruegel, qui a été prolongée, ainsi que d'accéder au panorama au sommet.