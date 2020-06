Les étudiants flamands en colère contre le ministre Ben Weyts: "Nous sommes totalement ignorés"

Lors des différents entretiens menés, l’équipe de la VRT a pu constater que les étudiants subissaient une forte pression mentale depuis le début de la crise. "Chaque fois que je regarde ma liste des choses à faire, ce que je dois encore faire pour l’école, je panique totalement", raconte l’une des intervenantes. "J’ai eu des crises d’angoisse… Quelque chose que je n’avais jamais vécu dans ma vie. C’était tout simplement effrayant, je ne pouvais pas m’arrêter d’hyperventiler et de pleurer. J’étais à bout".



"Par moments je me suis senti très mal, à tel point que mes parents ont eux-mêmes tiré la sonnette d’alarme", témoigne de son côté le jeune Elias. "J’ai parfois l’impression d’entrer en dépression" admet une autre étudiante.



Pour beaucoup de ces jeunes, l’argent pose également un sérieux souci. "Il y a des étudiants comme moi qui doivent payer eux-mêmes leurs études et tous les coûts qui y sont liés", indique Steffi, qui travaillait depuis 5 ans dans un établissement de restauration fastfood. "Comment suis-je censée tenir le cap et payer tout ça ? Je ne peux pas sortir 445 euros par mois sans revenus !", dénonce-t-elle. "C’est sans issue pour le moment. Il n’y a aucun fonds prévu pour nous, on ne peut s’adresser à personne. L’école nous conseille d’aller au CPAS, mais ce n’est pas une solution à court terme".