Images inédites d’un renard s'emparant d'un sac à main en plein jour à Forest

Apercevoir un renard à Bruxelles ce n'est plus vraiment exceptionnel. L'espèce est présente dans notre capitale depuis plusieurs années maintenant. Une famille de renards vit par exemple dans le petit bois situé derrière le site de la VRT à Schaerbeek. Mais filmer un vol d’un sac à main commis par un renard en plein jour : ce n’était encore jamais arrivé. Pierre Alexis a pu filmer la scène, près de la place Constantin Meunier, à proximité de son domicile. Le renard se faufile sous la porte de garage ouverte, sort avec un sac à main noir dans sa gueule et se promène ensuite tranquillement dans la rue comme si c'était la chose la plus normale du monde.

Depuis le confinement, les renards sont devenus apparemment plus actifs. "C'est la première fois que je vois un renard en plein jour, et c'est assez spécial. Je suis passé à côté quand je l'ai vu assis là, près de cette maison. J'ai commencé à le filmer, et j'ai eu beaucoup de réactions à cette vidéo. Cela m'a surpris".

Le film se termine par des images du renard marchant avec son sac à main. "J'ai ensuite suivi l'animal de loin jusqu'à sa tanière, dans le jardin d'une maison. Là, il a déposé le sac à main.

"J’ai été rapporter le sac à main à son propriétaire. Les habitants de la maison n'ont pas été vraiment surpris, car ils avaient vu le renard à plusieurs reprises. Je me demande juste pourquoi le renard a pris ce sac à main, parce qu'il n'y avait pas de nourriture dedans".