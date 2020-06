La plus longue séquestration contre rançon en Belgique

Même s’ils n’avaient pas été liés à une demande de rançon, les enlèvements d'enfants perpétrés par le pédophile Marc Dutroux ne peuvent être oubliés. Mi-1996, Sabine Dardenne (12 ans à l’époque - photo) a pu être libérée de la cave de Dutroux où elle avait été maintenue en captivité pendant 80 jours, tout comme Laetitia Delhez (14 ans), qui avait séjourné dans cette même cave pendant 6 jours.

Les petites Julie Lejeune et Mélissa Russo, An Marchal et Eefje Lambrecks n'ont pas eu la chance de sortir vivantes des cachettes de Dutroux et ses quelques complices. Marc Dutroux a été condamné à la prison à perpétuité pour enlèvement, séquestration, viol et assassinat.