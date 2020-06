Le Grand Prix de F1 à Francorchamps se tiendra le 30 août à huis clos

"Notre secteur, tourné vers le sport et le divertissement, semble bien futile en cette période", a indiqué Melchior Wathelet, président de Spa Grand Prix. "Mais nous espérons que l'annonce de la reprise du championnat du monde de Formule 1 deviendra un message d'espoir pour nos fans et qu'ils pourront se projeter de manière plus positive dans le futur."

Willy Borsus, ministre wallon de l'Economie, souligne lui que le Grand Prix de Francorchamps est "un fleuron wallon qui contribue à la notoriété de notre pays et de notre Région dans le monde entier. "L'organiser sans public est évidemment une déception pour les spectateurs et un manque à gagner réel pour la Région en termes de retombées économiques", reconnaît le ministre. "Toutefois, les modalités négociées avec la FOM permettent à la Région de limiter les pertes et d'assurer les Grand Prix 2021 et 2022".

Spa Grand-Prix SA invite tous les clients en possession d'un ticket pour cette édition 2020 à consulter son site internet www.spagrandprix.com, où ils pourront trouver toutes les modalités de report de leurs tickets vers l'édition 2021 ou de remboursement. La Formule 1 a officialisé les huit premières manches de la saison, qui débutera le week-end des 3 au 5 juillet en Autriche. L'Autriche accueillera une deuxième course le week-end suivant. Le Grand Prix de Belgique constitue la septième manche.