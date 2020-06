Les cafés et restaurants d'Eeklo demandent de l’aide pour leur réouverture

En prévision du prochain déconfinement, le ton monte à Eeklo, les cafés et restaurants de la Grand-Place menacent la ville de ne pas rouvrir s'ils ne peuvent pas agrandir leur terrasse.

Les responsables du secteur horeca demandent qu'une partie de la Grand-Place soit interdite aux voitures afin que des tables et des chaises puissent y être placées pour accueillir plus de clients. "Durant le "Eeklo Beach", la circulation est déjà interdite sur la Grand-Place. Nous vous demandons de faire la même chose", déclare Eddy Deketelaere, directeur et président de Horeca Meetjesland. "Les places de parking situées juste devant les établissements de restauration pourraient alors être utilisées comme terrasse supplémentaire, et pourraient être couvertes si nécessaire".

Si le conseil communal n'autorise pas cette extension des terrasses, tous les cafés et restaurants de la Grand-Place resteront fermés. "Il y a un accord entre nous et nous n'ouvrirons pas à moins que cette extension soit autorisée. Car sans terrasse supplémentaire, notre rentabilité sera trop faible".