Moins de 100 nouvelles contaminations, pour la première fois depuis le début de l’épidémie

Au total, 819 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du coronavirus en Belgique, dont 166 aux soins intensifs. Cela représente une augmentation de deux patients au cours des 24 dernières heures. Vingt-six nouveaux patients ont été admis en milieu hospitalier ces dernières 24h.

D’autre part, 14 patients ont pu quitter l’hôpital au cours des 24h écoulées. Ce qui porte à 15.934 le nombre total de patients guéris qui ont pu sortir de l’hôpital depuis le début de l’épidémie dans notre pays.

Malheureusement, 19 nouveaux décès sont également survenus ces dernières 24h. Parmi eux, 13 ont été recensés à l'hôpital et six dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 83% des décès ont été confirmés par un test Covid-19.

Depuis le début de l’épidémie, 9.505 personnes ont ainsi perdu la vie en Belgique des suites d’une contamination au Covid-19 - confirmée par test ou supposée pour certains cas en maisons de repos. De ces décès, 48% ont eu lieu à l’hôpital et 51% dans des maisons de repos et soins, mais aussi 0,3% à la maison et 0,5% ailleurs.

Enfin, au cours des dernières 24h, 98 nouvelles contaminations au coronavirus ont été constatées par test. C’est la première fois depuis le début de l’épidémie en Belgique que ce chiffre descend sous 100. Le Centre de crise souligne néanmoins qu’il s’agit de chiffres d’un week-end prolongé et que certains décès pourraient n’être rapportés que ce mardi. Le nombre total de cas de Covid-19 recensés à la suite de tests est passé à 58.615 en Belgique.

Entre début mars et le 1er juin, le nombre total de tests effectués par le Centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test s'établit à 539.109, précise l'Institut de santé publique Sciensano.