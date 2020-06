L'automobiliste français qui s'est tué lors d’une poursuite avec la police à Menin n'avait que 16 ans

Le jeune Français qui est décédé la nuit dernière après une poursuite avec la police n'avait que 16 ans. On ignore encore ce qu'il faisait dans notre pays et comment il possédait un véhicule à son âge. Les circonstances exactes de l'accident lui-même sont également toujours en cours d'investigation. A Menin (Flandre occidentale), avait dépassé à grande vitesse un véhicule banalisé et s'est ensuite encastré sous la remorque d’un camion.