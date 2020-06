Cette photo de la nouvelle porte-parole de l’Open VLD n’est pas truquée mais sortie de son contexte

La photo a été postée pour la première fois le samedi 30 mai à 19h00 sur la page Facebook de "TScheldt". Un magazine fondé en 1995, qui est diffusé par courrier électronique et via son site internet et qui se dit un magazine indépendant et satirique.

Bien que le contexte de la photo soit absent de la page Facebook de "TScheldt", le magazine était au courant de cette information. La photo a été prise en 2013, alors que Zelfa Madhloum se trouvait en Irak pour un projet journalistique. Dans un article qui a également été publié sur le site "TScheldt" le 30 mai on peut lire: "Elle y est allée il y a quelques années (...) avec une bourse du Fonds Pascal Decroos".

Mais les lecteurs de "TScheldt" sur Facebook ne disposent pas de cette information. Certaines réactions ont été virulentes et anti-islamiques. Au moment de rédiger cet article (2 juin à 18h 07), cette photo avait déjà obtenu 752 réactions et avait été partagée 184 fois.

Huit minutes après la publication par de "TScheldt", la même photo a été partagée par Stefaan V. A. Celui-ci avait cependant supprimé le logo de "TScheldt". Suite à sa publication sur sa page, la photo a encore été plus souvent partagée que la version originale : 205 fois au moment de la consultation.

Parmi ceux qui l’on partagée, on trouve "ReActNieuws", un site web qui se dit "hautement polarisant". Un jour plus tard, il a ajouté ce commentaire "L’Open VLD est encore et toujours l’Open VLD. Qui vote encore pour ces fous ?". Ainsi, la photo a encore été partagée 26 fois.

