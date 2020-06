Covid-19: le nombre de tests va encore augmenter en Belgique

D’après le virologue Steven Van Gucht (photo), "le premier avantage est de pouvoir repérer plus rapidement des nouvelles infections et pouvoir intervenir plus vite. Grâce à ces tests, il y a un second avantage : nous pourrons réduire de 3 jours la période de quarantaine. A l’heure actuelle, les personnes qui ont eu un contact à risque avec une personne contaminée doivent s’isoler pendant 15 jours. En effectuant davantage de tests, nous pouvons raccourcir cette période de confinement de 3 jours, à condition que le dernier test soit négatif".