Covid-19 : nouvelle baisse du nombre de contaminations et de décès en 24h

Ces 70 nouvelles contaminations portent le nombre total de cas en Belgique à 58.685. Parmi les nouvelles infections, 68 ont été notifiées via les canaux de rapportage classique et deux ont été détectées en maisons de repos. La tendance des nouvelles infections sur les trois derniers jours est à la baisse, puisqu'elle diminue de 3 à 4% par jour, précise dans son relevé quotidien Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique.

Actuellement, 819 patients Covid-19 sont encore hospitalisés, dont 172 aux soins intensifs. Il s'agit d'une augmentation de six patients au cours des 24 dernières heures. En outre, 79 patients nécessitaient encore une assistance respiratoire (-7). Depuis le 15 mars, date à partir de laquelle la quasi-totalité des hôpitaux ont notifié leurs données sur l'épidémie, 17.354 personnes ont été hospitalisées, pointe Sciensano.

Par ailleurs, 25 personnes ont pu sortir de l'hôpital ces dernières 24 heures, pour 15.959 guérisons depuis la mi-mars.

Sur les 17 décès rapportés au cours des dernières 24 heures (soit deux de moins que la veille), onze se sont produits à l'hôpital et six en maison de repos. Au total, 9.522 personnes ont perdu la vie en Belgique à cause de la pandémie de coronavirus, dont 48% à l'hôpital et 51% en maison de repos.

Concernant les dépistages, 6.619 tests ont été effectués au cours de ces dernières heures (6.329 par les laboratoires cliniques et 290 par la Plateforme nationale de tests), pour un total de 891.005 tests effectués jusqu’à présent dans le pays.

L’Institut Sciensano conclue : "De nouvelles contaminations sont encore recensées tous les jours, mais leur nombre continue à diminuer. Continuez donc à vous tenir strictement aux règles de sécurité sanitaire et aux gestes barrière. Veillez sur vous-même et sur les autres".