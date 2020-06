Il y aura un contrôle de température systématique pour les passagers à Brussels Airport

Après près de trois mois d'activités très réduites, Brussels Airport s'apprête en effet à accueillir à nouveau chaque jour des milliers de passagers. Brussels Airport a été sélectionné par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) comme l'un des aéroports-pilotes pour la mise en place de ses recommandations opérationnelles liées au Covid-19.

"Les aéroports choisis s'engagent à appliquer les lignes directrices de l'EASA, élaborées en consultation avec les autorités européennes de l'aviation et de la santé publique (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), et à rechercher des solutions pratiques pour l'aviation dans cette crise inédite", souligne l'aéroport.

Le contrôle de température systématique des passagers sera ainsi instauré dès le 15 juin, à l'aide de caméras thermiques. "Ce contrôle se rajoute à toutes les mesures sanitaires déjà prises pour permettre aux passagers de voyager en toute sérénité", explique Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.