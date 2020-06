"J’espère que si l’on respecte certaines règles tout sera rétabli, à partir du 8 juin, sauf certaines choses"

"En fait, nous entrons dans une nouvelle phase", a expliqué le vice-premier ministre. "Jusqu'à présent, nous avions essayé d'établir ce qui était autorisé et tout le reste ne l'était pas. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où l’on peut renverser cette logique et dire : si vous suivez les règles générales de la distanciation sociale, l'hygiène des mains et l'utilisation de masques buccaux dans certaines situations, nous espérons qu'à partir du 8 juin tout sera permis, sauf certaines choses".

"Ce serait beaucoup plus logique pour le public. Nous n'avons pas à réfléchir sans cesse à ce qui est autorisé et à ce qui ne l'est pas", ajoute De Croo.

Le ministre pense donc que les règles des "bulles" seront un peu assouplies. Des décisions seront probablement prises également à l'occasion du redémarrage de l'industrie hôtelière.

Un exemple de ce qui, selon Alexander De Croo, ne sera peut-être pas encore autorisé, est l'organisation d'événements de masse.