Les jeunes hiboux Grand-Duc ont quitté la jardinière de Geel

Jos Baart, un Néerlandais qui réside à Geel, en province anversoise, avait fait la Une de l’information internationale mi-mai dernier et attiré sous son balcon des dizaines de curieux de sa commune et alentours après avoir invité la télévision néerlandaise NOS à venir filmer un couple de hiboux Grand-Duc qui s’était installé dans la jardinière de son balcon et y avait mis au monde trois jeunes. A Radio 2 Antwerpen il avait confié que c’était comme être au cinéma 24h/24 de pouvoir observer cette famille des plus grands rapaces nocturnes d’Europe. Mais Jos Baart s’est rendu mardi soir avec les trois jeunes au Centre d’aide pour la nature (Natuurhulpcentrum) d’Opglabbeek, pour qu’ils puissent continuer à y grandir en toute sécurité. "Les petits tombaient trop souvent de leur nid chez moi", expliquait Jos Baart à Radio 2 Antwerpen ce mercredi matin.