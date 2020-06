La Fédération flamande de natation demande la réouverture des piscines le 8 juin

"Tout est prêt pour une réouverture", déclare la Fédération flamande de natation. "Les sauveteurs ont suivi une formation et l'eau chlorée est l'environnement le plus sûr qui soit. La semaine prochaine, vous pourrez pratiquer des sports d'intérieur, comme le fitness, mais les piscines resteront fermées".

"Quelle grande déception une fois de plus pour les plus de 50.000 membres de notre Fédération flamande de natation, les innombrables amateurs de natation et les gestionnaires de piscines. Les piscines sont extrêmement bien ventilées et constituent presque la zone de sport indoor la plus sûre possible. Partout en Europe, elles s'ouvrent à nouveau, mais ici, il y a tout simplement un manque de volonté. Je ne vois pas d'autre raison. J'en ai vraiment assez de ces mesures où il n'y a pas de ligne directrice. C'est vraiment un coup dur et incroyablement irrespectueux pour quiconque s'implique dans la natation dans notre pays" déclare l'ancien nageur Pieterjan Vangerven.

"Tout sauf ... la natation", a écrit sur Twitter l'entraîneur néerlandais de natation Ronald Gaastra, ancien coach fédéral, qui travaille avec plusieurs de meilleurs nageurs et nageuses belges. "Les clubs sont prêts, les clubs de natation ainsi que les clubs de triathlon et oui : c'est parfaitement sûr !"

D'autres sports qui se pratiquent en piscine comme le water-polo, la natation artistique, l'aquagym ou le saut sont aussi concernés par l'interdiction d'ouverture avant le 1er juillet.