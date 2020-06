La statue de Léopold II à nouveau vandalisée sur la grand-place d'Ekeren

La statue avait déjà été recouverte de graffitis et de peinture rouge, il y a quelques semaines. Dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a été recouverte d'un liquide inflammable et ensuite on y a mis le feu.

Le bourgmestre de la commune d’Ekeren, Koen Palinckx (N-VA), estime qu'une telle chose est inadmissible. "La statue appartient au patrimoine anversois et se trouve sur le domaine public. On n’a pas le droit de s’y attaquer", a-t-il déclaré. "Le vandalisme dans domaine public, peu importe l'œuvre d'art, doit être fermement condamné".

Il y a sans doute un lien entre cet acte de vandalisme et les manifestations contre le racisme qui ont lieu aux États-Unis en réaction au meurtre de George Floyd. Léopold II, est le deuxième roi des Belges, il avait fondé l'État indépendant du Congo en 1885 et y a exercé sa souveraineté jusqu’en 1908.

On estime que Léopold II est à l'origine d'un génocide qui a mené à la mort environ dix millions de personnes, soit le tiers de la population concernée, sans compter les mutilés. Le roi a exploité les habitants et a utilisé les revenus de sa colonie pour des travaux de prestige dans son propre pays. Ses statues sont donc très controversées et il y a eu plusieurs pétitions pour les retirer.

En Flandre, depuis quelques années, les statue de Léopold II sont presque toutes pourvues d'une plaquette explicative quant au rôle joué par l'ancien monarque dans la colonisation et la mise en esclavage des Congolais entre 1885 et 1908. C’est aussi le cas à Ekeren.

De plus, la statue de Léopold II a été érigée sur la grand-place d'Ekeren en 1873, soit bien avant que le monarque ne reçoive la souveraineté sur le Congo.

On ne sait pas encore exactement ce qu'il adviendra de cette statue vandalisée.

"La statue est très endommagée et devra être restaurée en profondeur. Elle pourrait ensuite se retrouver dans un autre endroit public ou dans un musée, avec les explications nécessaires. Mais nous devons encore examiner cela de manière approfondie", conclut le bourgmestre Koen Palinckx.