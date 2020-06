La VUB lance un nouvel outil pour détecter les sources d'infection du Covid-19 par commune

Le nouvel outil est disponible en ligne sur www.coronafacts.be et utilise les données de Sciensano. Contrairement à d'autres cartes qui ne montrent que le nombre total d'infections par commune, cet outil montrera l'évolution actuelle des cas de Covid-19 dans plus de 500 communes.

"L'outil permet aux autorités communales de détecter rapidement les sources d'infection et éventuellement de prendre de nouvelles mesures pour prévenir la propagation. La détection à un niveau communal fait partie de la solution", a expliqué le professeur Dirk Devroey, président du département de médecine générale de la VUB.

"Il serait également nécessaire dans les écoles. Un tel système doit être développé pour détecter l'épidémie à un niveau local".

La détection des foyers d'infection est gérée via les appels de tracing, mais selon les développeurs de l'outil, il est également utile que les communes soient rapidement informées des infections actuelles sur leur territoire.

Parmi les villes et communes "les plus à risque", citons notamment Anvers, Schaerbeek, Riemst, Molenbeek-Saint-Jean et Mouscron.