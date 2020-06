Sophie Wilmès : "Il n’est pas dans notre intention de contrôler la sphère privée des gens"

Et Sophie Wilmès a voulu aussi apporter d’autres éclaircissements. Hier, le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) avait déclaré que s'asseoir sur un banc dans un parc n'était pas encore autorisé. "À partir du 8 juin, les gens pourront à nouveau s'asseoir sur un banc. Le décret ministériel à ce sujet sera adapté" a déclaré, de son côté, la Première ministre.

Encore une fois, beaucoup de nouvelles règles, mais y aura-t-il encore des contrôles ?

"Notre intention n'est pas de contrôler les gens dans la sphère privée. Dans les parcs ou sur les places, nous vérifierons que les gens ne se rassemblent pas avec plus de 10 personnes. Car les fêtes et les soirées ne sont toujours pas autorisées. Et si quelqu’un organise une grande fête avec beaucoup de monde et beaucoup de bruit, alors bien sûr la police interviendra.

C'est donc le bon sens qui doit primer, pour se protéger soi et les autres. Le but de l’exercice est de limiter les contacts non-sécurisés et de ce fait limiter la propagation du virus qui est toujours présent.