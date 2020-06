Covid-19 : 29 décès et 32 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

"La première vague semble être sous contrôle", indique le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem. "Nous observons toujours une tendance à la baisse au niveau du nombre de contaminations, ainsi que des admissions à l'hôpital", précisait Van Laethem qui appelle toutefois à rester "vigilant".

Ainsi, 16.112 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, dont 64 personnes supplémentaires au cours des 24 dernières heures. Parmi les 140 nouveaux cas de contamination qui ont été rapportés depuis jeudi, 69 patients résident en Flandre, 37 en Wallonie et 34 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 58.907.

Un total de 11.883 tests de dépistage du Covid-19 ont été pratiqués. Des décès notifiés les dernières 24 heures, 13 se sont produits à l'hôpital et 15 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 60% a été confirmé par un test Covid-19.

Sur les 9.566 personnes décédées au total, 48% sont mortes à l'hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autres collectivités résidentielles et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l'hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.

Le taux de reproduction du virus est également relativement stable, détaille Yves Van Laethem. Il s'élevait à 0,81 pour cette dernière semaine et était compris entre 0,73 et 0,86 durant les semaines précédentes. "Nous sommes dans la même fourchette de valeur, qui se situe donc en-dessous de la valeur de 1. Le virus continue à circuler de moins en moins d'une personnes à l'autre", conclut-il.