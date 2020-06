Davantage de visiteurs autorisés pour les maisons de repos et soins dès le 10 juin

Les nouvelles mesures pour les visites s'appliqueront à partir de lundi 8 juin dans les logements avec assistance et de mercredi 10 juin dans les maisons de repos et soins. Chaque institution est appelée à définir son propre cadre, avec des spécificités qui peuvent différer selon les résidents.

Un maximum de dix visiteurs par semaine sera toléré pour chaque résident. Ils devront porter au moins un masque, garder une distance sociale d’un mètre et demi, et donner leur nom au début de la visite. Cette mesure doit servir à faciliter un traçage des contacts en cas de contamination.

Les résidents pourront recevoir la visite dans leur appartement ou leur chambre, ou de préférence à l’air libre si c’est possible. Les maisons de repos et soins pourront rouvrir leur restaurant et cafétéria.

"Nous avons élaboré une série de règles générales, mais chaque maison de repos et soins devra voir en quelle mesure elle peut appliquer ces assouplissements", indiquait Karine Moykens, présidente de la Task-force flamande pour les soins de santé. "Il s’agira de trouver un bon compromis entre la sécurité des résidents plus fragiles et du personnel et le bien-être des personnes âgées".