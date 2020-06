Le tribunal anversois se prononce contre l'euthanasie du chaton Lee, qui pourra retourner au Pérou

L'agence sanitaire péruvienne Senasa avait indiqué dimanche sur son compte Twitter donner son feu vert pour le retour de l'animal, mais les autorités belges attendaient encore une notification officielle. L'ambassade du Pérou en Belgique a confirmé jeudi - dans un courrier adressé à Denis Ducarme, ministre de tutelle de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) - que le chaton Lee pouvait rentrer au Pérou, annonce ce vendredi l'association de défense des animaux Gaia, qui a posté ce courrier sur son site internet.

Le cabinet Ducarme a confirmé avoir reçu une réponse péruvienne et espère une réunion entre l'ambassade et l'Afsca afin de clarifier les modalités de retour du petit félin. L'ambassade du Pérou a souligné que la propriétaire du chaton doit présenter l'un des documents suivants: un certificat sanitaire officiel des autorités belges précisant les vaccins et le passeport du chaton, ou le carnet de vaccination de Lee octroyé par le vétérinaire qui l'a vacciné au Pérou contre la rage.