La Flandre réintroduit une prime pour l’installation de panneaux photovoltaïques

Il s'agit d'une aide unique à l'investissement, et non pas d'un retour au système des certificats verts que l’on a connu dans le passé et au cours duquel on octroyait des certificats pour l'électricité produite.

Le gouvernement flamand va allouer 32 millions d'euros par an pour cette prime unique, ce qui représente une subvention versée à plus de 21.000 familles.

La prime s'appliquera uniquement aux panneaux photovoltaïques installés sur des habitations existantes. Car les nouveaux logements doivent de toute façon être équipés d'un minimum d'énergie renouvelable.